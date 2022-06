Dries Mertens quase morreu em um acidente de avião - Reprodução

Publicado 02/06/2022 19:36

Nos últimos dais, o atacante belga Dries Mertens teve o seu nome ligado ao Botafogo. O jogador de 35 anos, que está de saída do Napoli, da Itália, foi indicado ao alvinegro por intermediários brasileiros e seria uma alternativa caso a investida por Eran Zahavi, do PSV, não tenha um desfecho positivo.

Experiente, Dries Mertens tem muita história para contar, entre elas, algumas que deve querer esquecer. No início do ano passado, o avião particular que ele estava saiu da pista ao tentar pousar em Eindhoven, uma cidade da Bélgica.

Devido à chuva forte, um jornal local relata que os pilotos não conseguiram manter na pista a aeronave, um Cessna da empresa croata Jung Sky.

Com Dries Mertens e seu cachorro a bordo, o avião se moveu além do planejado e deslizou para a grama da zona de segurança, onde finalmente parou. Graças a habilidade do piloto, o jogador não sofreu ferimentos graves.

O atacante desembarcava na Bélgica para se consultar com um médico de confiança, já que ele torceu o tornozelo esquerdo em meados de dezembro de 2020 e, após um mês, ele voltou a sentir o mesmo problema ao tentar um retorno aos campos.

Por lá, Mertens foi tratado na clínica Move to Cure, em Antuérpia, sob a supervisão do fisioterapeuta da equipe belga.

Mertens tem vínculo com o Napoli até 30 de junho, mas não deve renovar. Para contratar o belga, o Botafogo pode enfrentar a concorrência de outros clubes, entre eles a Lazio, também da Itália. No início deste ano, a imprensa espanhola também reportou um suposto interesse do Barcelona, mas a história não avançou.