Mazzuco e John TextorVito Silva / Botafogo

Publicado 03/06/2022 13:05

Rio - O Botafogo acertou a contratação do atacante Jô (veja na foto abaixo), de 23 anos, que pertencia ao Avaí, para reforçar a equipe que irá disputar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

Jô assinou vínculo com o Alvinegro até o fim da próxima edição do Campeonato Carioca, que, segundo John Textor, acionista do clube, será disputada com a 'equipe B'. O jogador deve ter seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta sexta-feira (3).

Na última temporada, Jô marcou sete gols em 12 jogos no Campeonato Brasileiro de Aspirantes pelo Avaí, mas pouco participou da campanha do acesso à Série A com o grupo principal. Neste ano, o centroavante atuou em três oportunidades no Campeonato Catarinense e deu uma assistência.

Jô vestiu a camisa do Botafogo após assinar seu contrato Divulgação