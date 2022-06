Hugo, lateral-esquerdo do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Rio - A fim de se destacar na Série A e na Copa do Brasil, o Botafogo não economizou em reforços para o elenco. O investimento do acionista majoritário do clube, John Textor, deu a oportunidade de criar uma equipe forte e com disputa de titularidade. No entanto, em meio a grandes nomes, o jovem lateral-esquerdo Hugo é uma das promessas da base alvinegra que vem recebendo oportunidades com Luís Castro.

O jovem, de 20 anos, está no Botafogo desde 2019 e, nesta temporada de 2022 esteve em campo cinco partidas sob o comando do português. Apesar de não ter participações em gols e de não ter marcado pelo alvinegro, o jogador pretende seguir evoluindo dentro das quatro linhas.

"O Botafogo vem dando oportunidades aos jovens. Estou no elenco desde 2019, entre idas e vindas. Trabalhei todo dia, mantive o foco e esperei minha oportunidade. Quando ela se apresenta, tenho que aproveitar. Ano passado, tínhamos um elenco com grandes jogadores. Nesse ano, chegaram mais. Jogadores com muita experiência, que dão tranquilidade para trabalhar. Isso ajuda durante o jogo", completou.



Nos jogos, Hugo tem substituído Daniel Borges, lateral-direito de origem, que é titular adaptado no lado esquerdo pelo treinador Luís Castro. O jovem destacou o principal pedido que o comandante tem feito nas partidas do Botafogo.

"Ele (Castro) pede que entre com bastante intensidade. Às vezes entro em momentos quentes, para ser mais ofensivo, chegar ao fundo, ter agressividade pelos dois lados. Estou tranquilo, sei da minha capacidade. O momento que entrar, estou ali para exercer o meu trabalho.", pontuou.

No fim de 2021, Hugo renovou o vínculo com o Glorioso até dezembro de 2024. O lateral-esquerdo terá multa rescisória de 60 milhões de dólares para o mercado externo, algo em torno de R$ 287 milhões na cotação atual.