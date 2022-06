Torcida do Botafogo vem dando show no Estádio Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 03/06/2022 16:17

Há 12 dias, o Botafogo lançou a campanha #Bota40mil e se aproximou da meta nesta sexta-feira, ao superar mais de 39 mil sócios-torcedores em seu programa Camisa 7. O crescimento acontece depois da chegada da SAF de John Textor, que investiu em contratações, o que animou os torcedores.



Recentemente, o programa de sócios-torcedores do Botafogo superou o do Fluminense, ao alcançar mais de 35 mil assinantes, e agora é o terceiro maior do Rio, mas ainda não entrou no Top 10 do Brasil. O Glorioso, inclusive, provocou o rival em uma postagem nas redes sociais após superá-lo.



Antes do início da campanha, o Camisa 7 tinha de 36.250 adesões.