Eran ZahaviDivulgação / PSV

Publicado 03/06/2022 19:39

Rio - O atacante Eran Zahavi, alvo do Botafogo, pode definir o seu futuro em breve. Em entrevista ao canal de TV News 13, de Israel, o jogador revelou que irá tomar a sua decisão nos próximos dias, e explicou que não havia se pronunciado antes por conta de uma pequena cirurgia que realizou.

" Agradeço muito à imprensa por tudo que tem falado sobre mim. Nos próximos dias ficará claro a todo mundo e a mim o que irá acontecer. Eu queria ver como iria me recuperar da cirurgia, e agora vamos decidir. Quando for para realmente anunciar, eu anunciarei", disse o atacante, antes de completar:

"Estou me sentindo muito melhor, foi uma pequena cirurgia. Estou voltando ao trabalho e na próxima semana estarei nos gramados", finalizou Zahavi.

Aos 34 anos, Eran Zahavi foi um dos destaques do PSV, da Holanda, nos últimos tempos. Nesta temporada, o jogador entrou em campo em 46 partidas, marcou 20 gols e deu 11 assistências para seus companheiros. Além do Botafogo, o Maccabi Tel Aviv, de Israel, também possui interesse na contratação do atacante.