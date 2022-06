Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 03/06/2022 18:36

Gustavo Sauer Foto: Vitor Silva/Botafogo Rio - Sem jogar há quase um mês, o meia-atacante Gustavo Sauer, do Botafogo, será submetido a uma cirurgia no tornozelo para tratar as dores que o tiraram dos últimos jogos do Glorioso. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Daniel Braune.

Sauer não entra em campo desde a vitória sobre o Flamengo por 1 a 0, em Brasília, no dia 8 de maio. Na ocasião, ele foi substituído ainda no primeiro tempo.

Desde o clássico, Sauer ficou fora de alguns treinamentos com o restante do elenco por conta de dores no local. Ele chegou a voltar a trabalhar com o grupo por um período, mas poucos dias depois foi encaminhado novamente ao departamento médico.

Há algumas semanas, o Botafogo não informa a situação médica de seus jogadores. O clube se limita a dizer à imprensa que alguns estão "em tratamento".