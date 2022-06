Renata Silveira irá narrar jogos da Copa do Mundo - Divulgação

Publicado 03/06/2022 17:57

Rio - Desde sua chegada ao Grupo Globo, Renato Silveira não demorou a cair nas graças da torcida do Botafogo. Em entrevista ao "Doentes por Futebol", a narradora falou sobre o carinho que recebe dos alvinegros por ser considerada "pé quente" nos jogos do Glorioso.

"O primeiro jogo que narrei foi no dia 10 de março de 2021, o primeiro jogo do Botafogo na Copa do Brasil do ano passado, Botafogo x Moto Club. O time estava vivendo péssimo momento, rebaixado para a Série B, ganhou de 5 a 0. Não dava goleada há muito tempo. Já foi o suficiente para a torcida me abraçar e gostar do meu trabalho, falar que eu era pé-quente, que dava sorte, começaram a me pedir para narrar todos os jogos", contou Renata.

"Narrei muitos jogos na Série B, muitos do Botafogo, até o do título. É legal demais esse carinho. Nas redes sociais hoje em dia recebemos tantas críticas e mensagens de ódio, quando temos carinho ficamos até mal-acostumados. É muito legal esse carinho da torcida do Botafogo", completou.

O Botafogo também marcou a estreia de Renata na TV aberta. Ela narrou na Globo a vitória por 3 a 0 sobre o Ceilândia, em Brasília, pela terceira fase da Copa do Brasil deste ano.