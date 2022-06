Luís Castro promove mudanças no Botafogo para próxima rodada da Série A - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Luís Castro promove mudanças no Botafogo para próxima rodada da Série AFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 03/06/2022 21:30 | Atualizado 03/06/2022 21:36

Rio - Luís Castro deve contar com o retorno de dois jogadores que não foram relacionados contra o Coritiba, no último domingo. Esse é o caso de Joel Carli e Vinícius Lopes, que voltaram a treinar com o elenco nesta semana, e podem enfrentar o Goiás na próxima segunda-feira, às 20h, no Nilton Santos, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A informação é do portal "GE".

Por outro lado, Luís Castro ainda tem dúvidas para definir o time ideal para a próxima rodada do Brasileirão. O treinador português não repetiu nenhuma escalação nos 10 jogos que teve até aqui. No entanto, a certeza é de que Gustavo Sauer não estará disponível. O atacante passará por uma cirurgia no tornozelo para tratar as dores.

Provável escalação do Botafogo: Gatito Fernández; Saravia, Kanu, Cuesta e Daniel Borges; Oyama, Tchê Tchê (Patrick de Paula), Lucas Fernandes (Chay); Diego Gonçalves (Vinícius Lopes), Erison e Victor Sá.

Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Botafogo ocupa a sétima colocação, soma 12 pontos, está a um ponto do G-4, três do líder e quatro da zona de rebaixamento. Por sua vez, o Goiás está na 16ª posição, com nove pontos.