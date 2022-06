Empresário John Textor celebrando com a torcida no Estádio Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 06/06/2022 13:09

Rio - De olho no segundo semestre da temporada, o Botafogo segue mapeando o mercado de transferências e planeja as contratações de mais cinco reforços. De acordo com o 'GE', o Alvinegro, que tem alvos engatilhados, definiu as prioridades do elenco: segundo volante, meia e atacante de velocidade.

Além das três posições citadas, o Botafogo espera assinar com o lateral-esquerdo Marçal, que tem conversas avançadas, e Zahavi, com negociação em curso. Ambos poderiam desembarcar antes mesmo da abertura da janela (18/07) para aprimorar parte física e facilitar na adaptação.

Como projetou o empresário John Textor, o Glorioso irá agir de forma certeira no mercado da bola de acordo com o que a tabela de classificação e as circunstâncias da Copa do Brasil se apresentarem.

Há a expectativa por reforços de peso para qualificar ainda mais o plantel, mas o trabalho de análise levanta cerca de cinco nomes por posição, podendo contar também com jogadores desconhecidos da torcida alvinegra.