06/06/2022

Rio - O treinador Jorge Jesus assinou com o Fenerbahçe, da Turquia, na última quinta-feira e já teria uma lista para reforçar o elenco. De acordo com o jornal turco "Takvim", um dos jogadores sugeridos pelo português é Erison, atacante do Botafogo.

O jogador, de 23 anos, estaria sendo cotado por ser "de baixo custo e talentoso". Erison foi o vice-artilheiro do Carioca de 2022, com oito gols, só perdendo para Gabigol do Flamengo, que fez nove. O jogador alvinegro também foi o primeiro em participações em gols e somou dez assistências. No Brasileirão, o atleta já marcou cinco vezes e deu uma assistência.

O Botafogo já está preocupado com a manutenção do atacante e adquiriu recentemente mais 30% de seus direitos econômicos por 600 mil euros, cerca de R$ 3 milhões. Essa porcentagem foi somada aos 10% que o clube alvinegro já possuía. Com isso, Erison, que tem contrato até o fim de 2023 com time carioca, teve sua multa rescisória aumentada de 2 milhões de euros (R$10,2 milhões) para 5 milhões de euros, algo em torno de R$ 25,6 milhões. Além do atacante alvinegro, o jornal turco ainda revelou o interesse do Fenerbahçe no lateral-esquerdo Wellington, do São Paulo, e no atacante Igor Paixão, do Coritiba.