Publicado 05/06/2022 11:15

Rio - O Botafogo tem "atacado" todas as frentes para qualificar ainda mais o elenco. Isso porque enquanto mira reforços para melhorar a equipe, a diretoria trabalha para garantir a permanência de nomes importantes do grupo. Além disso, o Alvinegro também já se mostrou ativo na busca por jogadores para os times B e sub-20.



Para esta segunda janela de transferências, o Botafogo tem negociações avançadas com nomes já conhecidos da torcida: o lateral Fernando Marçal e o atacante Eran Zahavi.

O lateral-esquerdo está livre no mercado depois de não renovar com o Wolverhampton, da Inglaterra, e já acenou positivamente para os contatos feitos pelo Botafogo. O atacante, por sua vez, também tem uma proposta do Alvinegro em mãos e já acenou de maneira positiva ao projeto do Glorioso. Zahavi, inclusive, anunciou que definirá seu futuro "nos próximos dias".

"Estou voltando aos negócios e na próxima semana já estarei em campo. Nos próximos dias ficará claro para todos e para mim o que acontecerá. Eu queria ver como me recuperaria da cirurgia e agora vamos decidir", disse Zahavi, ao "Canal 13", de Israel.



Além desta busca por nomes de peso e que ajudarão o time, o Botafogo também tem dado valor aos jogadores que já estavam no elenco antes da Era John Textor. Não por acaso, o Alvinegro renovou o contrato de Kanu até o fim de 2025.



Além disso, a diretoria trabalha para reestruturar o contrato de Erison. O Botafogo já garantiu mais 30% dos direitos econômicos do jogador e aumentou a multa rescisória. O próximo passo é resolver alguns detalhes e estender o vínculo do atacante, que termina no fim de 2023.

Por fim, vale lembrar que o Botafogo também se mostrou ativo na contratação de jovens jogadores para os time B e sub-20. Assim, a diretoria alvinegra garante uma base qualificada que pode dar frutos no futuro tanto dentro de campo quanto no aspecto financeiro.