Torcida do BotafogoReprodução/Premiere

Publicado 04/06/2022 15:42

Rio - A torcida do Botafogo já pode comprar ingressos para a partida contra o Palmeiras, que acontece às 19h desta quinta-feira, no Allianz Parque, por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br . A inteira está à venda por R$100, enquanto a meia sai por R$50.

Cabe destacar que, como o Botafogo não é o mandante da partida, não tem responsabilidade sobre o preço ou sobre a venda dos ingressos. O Alvinegro, contudo, informou o passo a passo para efetuar a compra dos tickets para assistir ao jogo. Confira abaixo:- O torcedor deve se cadastrar no site: www.ingressospalmeiras.com.br - Uma vez cadastrado e logado no site, o torcedor colocará o link bit.ly/3aG5Ftb e conseguirá ver as cadeiras do setor visitante para compra.- O link já está ativo para compra e expira no intervalo da partida.- O ingresso é virtual (e-ticket) e só pode ser lido nas catracas através de um aparelho celular. (Lembrando que o código de barras não é lido quando o celular está no modo escuro, sendo os torcedores precisarão colocar os celulares no modo claro para leitura dos ingressos).- No dia da partida haverá bilheteria física para venda de ingressos caso não esgotem através da venda online. A abertura da bilheteria será às 17h, juntamente da abertura dos portões, no endereço: Rua Padre Antonio Tomás – Portão D (Visitante)