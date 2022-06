Gatito comemora com o preparador Flávio Tenius - Reprodução Twitter

Gatito comemora com o preparador Flávio TeniusReprodução Twitter

Publicado 05/06/2022 17:29

O preparador de goleiros Flavio Tenius, que trabalhou no Botafogo por dez anos, relembrou de maneira positiva a passagem e a saída do Glorioso. Em entrevista ao podcast "Fora do Jogo", o profissional falou sobre o carinho que recebeu da torcida quando deixou o Alvinegro e negou que tenha ficado qualquer tipo de mágoa com o clube carioca.



"Foi muito legal. Imagina, você ficar dez anos num clube e sair com essa reação da galera. Ficar dez anos, sair, e as pessoas nem se lembrarem deve ser muito ruim. Então, acho que eu deixei uma marca ali, trabalhos realizados, goleiros indo à Copa do Mundo. Então, a gente saiu com a equipe campeã ano passado, com goleiro feito na casa, o Gatito é o goleiro da seleção do Paraguai. Saí porque hoje o Botafogo é um outro Botafogo. Hoje tem um dono, e o dono faz o que quer. Contratou uma comissão técnica que veio com preparador de goleiros e pronto. Não tenho muito o que questionar", disse Tenius.



"Acho que de repente estava na hora. Não sei se estava na hora ou não, talvez não esperasse sair. Mas já esperava que poderia acontecer em algum momento e o momento foi esse. Saí pela porta da frente, saí feliz por tudo que realizei. Não tenho nada para guardar de mágoa, foram muitas coisas boas, muita coisa bacana, pessoas que eu conheci, atletas, profissionais de comissão técnica, funcionários do clube. Foi muito legal sair dessa maneira", concluiu.



Vale lembrar que Flavio Tenius ficou sem espaço no Botafogo após a contratação da comissão técnica Luís Castro, que veio com o preparador de goleiros. Confirmada a saída de Tenius, o Alvinegro soltou uma nota oficial em que agradecia aos serviços prestados pelo profissional (relembre aqui).



Em tempo: o Botafogo volta campo na segunda-feira, às 20h, para enfrentar o Goiás no estádio Nilton Santos. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.