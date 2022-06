Luís Castro - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 06/06/2022 16:17

Rio - Para encarar o Goiás nesta segunda-feira, às 20h, no Nilton Santos, o Botafogo já possui a lista de relacionados para o duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. O treinador Luís Castro terá os retornos do zagueiro Joel Carli e do atacante Vinícius Lopes. Em contrapartida, Matheus Nascimento não poderá ser alternativa por compromissos com a Seleção sub-20.

O atacante Vinícius Lopes retorna à lista após passagem pelo Departamento Médico. Além da novidade no ataque, outra volta é de Joel Carli. O zagueiro, que está sendo desfalque desde o Campeonato Carioca, em que não jogou nas últimas três partidas, foi relacionado após se recuperar de lesão e poderá atuar pelo Glorioso esta noite.

Um desfalque importante para esta partida é de Matheus Nascimento, cedido à seleção brasileira sub-20. Além de Gustavo Sauer, que foi submetido à cirurgia no tornozelo, o goleiro Diego Loureiro também não será opção e não teve seu problema físico informado. Philipe Sampaio, Rafael e Carlinhos também ficarão de fora por lesões.

Confira a lista de relacionados completa:

Goleiros: Douglas Borges, Gatito Fernández, e Igo Gabriel

Zagueiros: Carli, Kanu e Victor Cuesta

Laterais: Daniel Borges, Hämäläinen, Hugo e Saravia

Volantes: Barreto, Del Piage, Luís Oyama, Patrick de Paula e Tchê Tchê

Meias: Chay, Lucas Fernandes e Lucas Piazon

Atacantes: Diego Gonçalves, Erison, Rikelmi, Victor Sá e Vinícius Lopes