Luís Castro promove mudanças no Botafogo para próxima rodada da Série AFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 06/06/2022 19:13

Rio - O Botafogo está escalado para o confronto com o Goiás, nesta segunda-feira (06), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Para a partida, o técnico Luís Castro trouxe como novidade Hugo, na lateral-esquerda, assumindo a vaga que era de Renzo Saravia, que está no banco.

Com isto, o Botafogo foi definido da seguinte forma: Gatito Fernández, Daniel Borges, Kanu, Víctor Cuesta e Hugo; Luís Oyama, Tchê Tchê e Lucas Fernandes; Vinicius Lopes, Victor Sá e Erison. No banco de reservas, estão a disposição: Douglas Borges, Igo Gabriel, Renzo Saravia, Joel Carli, Barreto, Patrick de Paula, Diego Gonçalves, Chay, Niko, Del Piage, Rikelmi e Lucas Piazon.