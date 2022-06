Luis Castro - Vitor Silva / Botafogo

Luis CastroVitor Silva / Botafogo

Publicado 07/06/2022 09:00

Rio - O Botafogo foi surpreendido em casa na última segunda e acabou derrotado pelo Goiás com a presença de cerca de 30 mil torcedores no Nilton Santos. O resultado foi a segunda derrota seguida do clube carioca na Série A. Em entrevista coletiva após a partida, Luis Castro pregou calma e afirmou que não está abalado com o momento complicado.

"Não acabou o mundo, vamos seguir. Estamos desiludidos, mas vamos seguir. Vai haver mais momentos como esse. Estamos em uma fase difícil. O momento de construção é difícil. Precisamos da torcida. Peço muito que não se desmotivem. Os jogadores se esgotam em campo. Não estou ao lado só quando ganham, estou muito mais quando perdem. O Botafogo vai seguir por um bom caminho, com uma excelente administração, com grandes torcedores. Quando acharem que não é comigo, estarei aqui", afirmou.

Na próxima rodada, o Botafogo tem um adversário muito complicado pela frente: o Palmeiras, atual campeão da Libertadores. Castro admitiu a responsabilidade pela derrota em casa para o Goiás.

"Temos uma base grande de jogadores que vieram da Série B. E não estou dizendo que é por isso que vivemos esse momento. A equipe precisa muito desse apoio. Se esperava mais. Fizemos um primeiro tempo mais consistente, mas é motivo de reflexão para nós. São fundamentais para o desenvolvimento do trabalho. Não podemos ficar sem eles porque vem algum desconforto de fora. O responsável pelo que passou aqui no campo sou eu e não os jogadores", disse.