Mais de 30 mil torcedores lotaram as arquibancadas do Nilton SantosVitor Silva/Botafogo

Publicado 07/06/2022 12:27

Rio - O árbitro Paulo Henrique Schleich Vollkopf relatou na súmula da última partida do Botafogo pela Série A que torcedores alvinegros atiraram objetos em direção à equipe de arbitragem ao término do jogo. O Glorioso foi derrotado pelo Goiás por 2 a 1 na última segunda-feira, no Nilton Santos.

"Após o término da partida, no momento em que a equipe de arbitragem adentrava o túnel de acesso ao vestiário, foram arremessados da arquibancada onde se encontrava torcedores do Botafogo uma lata de cerveja e um copo plástico contendo líquidos em direção aos árbitros, não atingindo nenhum integrante. A ocorrência foi presenciada pelo sargento do BEPE Sr. Evandro Thiel Ribeiro, que estava na proteção da equipe de arbitragem”, escreveu Paulo Henrique.

O incidente ocorreu no setor Leste Inferior, onde os árbitros descem em direção aos vestiários, oposto ao setor onde ficam os vestiários dos times. Por conta do relato, o Botafogo pode ir aos tribunais do STJD e ser multado, ou até mesmo ser punido com mando de campo.