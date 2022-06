Barreto - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/06/2022 18:01

Rio - O volante Barreto, do Botafogo, foi denunciado pelo TJD-RJ por conta da confusão na semifinal do Campeonato Carioca, contra o Fluminense. De acordo com o "Fogãonet", caso seja condenado, ele pode pegar até 180 dias de suspensão.

Barreto será enquadrado no no artigo 254-A § 3º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em “praticar agressão física durante a partida contra árbitros, assistentes ou demais membros” da arbitragem.

Na súmula, o árbitro Paulo Renato Moreira da Silva Coelho relatou que teve sua camisa puxada pelo volante alvinegro.

"“Expulsei com cartão vermelho direto após o término do jogo o jogador de nº 5 da equipe do Botafogo, Sr. Gustavo Bonatto Barreto, por após ter invadido o campo, ter puxado minha camisa de forma agressiva, ter segurado o assistente nº 2 pelo pescoço e ter dado uma ombrada no 4º árbitro. Ressalto que não possível apresentar o cartão no campo de jogo devido às circunstâncias hostis apresentadas“, escreveu.