John Textor, novo dono do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/06/2022 12:31

Rio - O Botafogo ainda não oficializou a chegada de nenhum reforço para o segundo semestre, mas alguns nomes vem negociando com o clube carioca. De acordo com informações do portal "FogãoNet", os dirigentes alvinegros entendem que o futebol europeu será o maior concorrente que o clube carioca terá para contratar reforços nesta próxima janela de transferências.

O entendimento no Botafogo é de que no futebol nacional o clube irá conseguir se impor pela força financeira e pelo novo projeto da SAF, capitaneado por John Textor. Porém, o desejo de alguns jogadores de disputar a Liga dos Campeões e a Europa League podem dificultar o acerto do clube carioca e facilitar o caminho para equipes da Europa.

Sobre possíveis reforços, o Glorioso pode buscar até cinco novos jogadores. O acordo com o lateral-esquerdo Marçal está bem próximo. Além disso, o clube também tem como prioridade a contratação de um apoiador e de um centroavante. Outros nomes, porém, pode chegar ao clube carioca no segundo semestre.