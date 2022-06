Luís Castro, técnico do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/06/2022 15:59

O Botafogo vem de sequência ruim no Campeonato Brasileiro e acumula três jogos sem conquistar uma vitória. Iniciando período de muitos jogos, o Alvinegro agora precisa voltar aos trilhos e tentar esquecer as duras críticas recebidas nesta semana.



Após virada sofrida para o Goiás, por 2 a 1, dentro do Estádio Nilton Santos, o time desceu para o vestiário sob vaias dos quase 31 mil alvinegros presentes na última segunda-feira. Outrora aclamado pela maioria da torcida, o técnico português Luís Castro também recebeu as primeiras cobranças.

A reação de parte dos alvinegros, no entanto, dividiu opiniões nos últimos dias. Isso porque muitos acreditam que o projeto da SAF ainda está no começo e o time irá tropeçar neste primeiro momento. Outros já apontam o Botafogo como uma equipe que está decepcionando e frustrando nas primeiras rodadas do Brasileirão.



O trabalho de Luís Castro tem apenas 10 jogos à beira do campo comandando o Alvinegro, sendo oito pelo Campeonato Brasileiro São 12 pontos somados em nove rodadas do Brasileirão (a primeira foi comandada pelo preparador físico Betinho), e a vaga conquistada com facilidade para as oitavas de final da Copa do Brasil. O desempenho em casa, no entanto, preocupa.



Desde que montou seu novo elenco e a presentou a nova comissão técnica, o Botafogo não conseguiu se impor como um grande mandante. A equipe tem apenas a 16ª melhor campanha jogando dentro de casa, com quatro pontos (uma vitória, um empate e duas derrotas, marcando seis gols e sofrendo sete). Quando saiu de campo com a vitória, virou a partida apenas na reta final, contra o Fortaleza.



Precisando virar a chave, o Botafogo volta a campo nesta quinta-feira, às 19h, para confronto difícil com o Palmeiras, fora de casa.