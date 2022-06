De La Cruz descarta atuar no Brasil - Divugação

Publicado 08/06/2022 19:00

Rio - As declarações do meia De La Cruz de que não cogita deixar o River Plate-ARG de graça esfriaram o interesse do Botafogo. Agora, o clube voltará sua atenção para novos alvos. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

Diante da contratação improvável de De La Cruz, o Botafogo já iniciou contato com outros alvos. O Glorioso tem mapeado mercados como Ásia e Europa em busca de nomes para a posição.

O Botafogo promete entrar forte na próxima janela de transferências. O clube já acertou a contratação do lateral Marçal, que estava no Wolverhampton, e está perto de fechar com Eran Zahavi, ex-PSV.