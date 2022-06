Torcedores do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 08/06/2022 18:20

O Botafogo encara o Palmeiras, às 19h, no Allianz Parque, nesta quinta-feira, pela 10ª rodada do Brasileirão. No entanto, o duelo seguinte será no Nilton Santos, diante do Avaí, na segunda, às 19h. Com isso, o clube carioca divulgou detalhes da venda de ingressos para a partida, que terá início na próxima sexta pelo site oficial e nos pontos físicos.



Por outro lado, os sócios já podem garantir a presença no jogo e os do plano 'Glorioso' terão benefício exclusivo podendo levar um acompanhante mediante ao check-in. O valor dos ingressos variam entre R$ 5 e R$ 320 de acordo com os lugares do Nilton Santos.

De acordo com as informações divulgadas pelo clube carioca, 39.999 ingressos foram disponibilizados. Na última segunda, cerca de 30 mil torcedores alvinegros acompanharam a derrota do Glorioso para o Goiás, de virada, por 2 a 1.

Sendo assim, a equipe de General Severiano tenta não só se recuperar na competição como melhorar seu desempenho como mandante. Até o momento, foram quatro jogos, com uma vitória, um empate e duas derrotas, tendo a décima sexta melhor campanha sob seus domínios.