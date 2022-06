Estádio Nilton Santos é a casa do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Estádio Nilton Santos é a casa do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 08/06/2022 21:35

Rio - O Botafogo informou que o "Projeto Território Alvinegro" obteve a receita bruta de R$ R$287.119,72 com as doações de 3.777 torcedores. Sete meses após lançar o programa, o Alvinegro prestou contas da vaquinha que tem como objetivo a construção de um Núcleo de Saúde e Performance no Nilton Santos.

Ainda de acordo com o comunicado, com os descontos das taxas de cartão de crédito, a receita líquida foi de R$ 269.883,14. O valor tem como objetivo a melhoria para as estruturas físicas das categorias de base, obter equipamentos de saúde e performance, efetuar obras e personalizar algumas áreas do Nilton Santos.

Além disso, o painel com os nomes dos colaboradores será colocado no Nilton Santos em forma de agradecimento. Ainda sem data, a inauguração acontecerá em evento reservado para os doadores.

Confira o comunicado do Botafogo: