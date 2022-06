Philipe Sampaio em atividade do Botafogo no CT Lonier - Vitor Silva/Botafogo

Philipe Sampaio em atividade do Botafogo no CT LonierVitor Silva/Botafogo

Publicado 09/06/2022 13:18

Rio - Primeira contratação da 'Era Textor' para esta temporada, o Botafogo pode contar em breve com o zagueiro Philipe Sampaio, que vinha tratando de lesão no joelho direito. O jogador finalizou a fase de transição e retornou aos trabalhos com o grupo no CT Lonier.

Em material divulgado pelo Botafogo antes da partida contra o Palmeiras, nesta quinta-feira (9), às 19h, no Allianz Parque, o defensor já aparece com status de 'recuperado'. Apesar de já aparecer treinando normalmente com bola, Sampaio não viajou com a delegação para São Paulo.

Philipe Sampaio não entra em campo pelo Botafogo desde o empate com o Juventude, na quarta rodada, quando lesionou o ligamento colateral medial do joelho direito após dividida com jogador da equipe gaúcha.