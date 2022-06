Atacante Eran Zahavi, do PSV (HOL), está na mira do Botafogo - Foto: Divulgação/PSV

Publicado 09/06/2022 15:39

Rio - Enquanto o time do Botafogo se prepara para enfrentar o Palmeiras no Brasileirão, a diretoria segue trabalhando em busca de reforços. A cúpula e o Departamento Jurídico do Alvinegro enviaram, nos últimos dias, a minuta de contrato de contratação para Eran Zahavi, principal alvo do clube para a próxima janela de transferências.

Ou seja, a bola da vez para que o final feliz se concretize está com o jogador, que ainda não respondeu. As partes conversam há meses, e o Botafogo já havia realizado diferentes propostas durante o período, mas agora chegou ao estágio final do interesse, com o documento definitivo para a contratação.



Zahavi ainda não retornou. O atacante está em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, realizando treinamentos específicos com um preparador físico pessoal. O israelense, vale lembrar, teve uma lesão no joelho na reta final da temporada, mas está recuperado.



O Botafogo está otimista que a resposta do jogador seja positiva. Clube e estafe do jogador têm conversado nas últimas semanas e a diretoria do Alvinegro enviou os números sabendo das exigências do jogador. Agora, é ele assinar e o Glorioso encaminhar a contratação.



Vale lembrar que, mesmo que o reforço seja concretizado, Zahavi só poderá entrar em campo a partir do dia 17 de julho, dia que a próxima janela de transferências abre no Brasil. O Botafogo também fechou a contratação de Fernando Marçal, ex-Wolverhampton.