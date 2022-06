Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 09/06/2022 18:32

Rio - O Botafogo está escalado para enfrentar o Palmeiras, nesta quinta-feira (9), às 19h, no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Sem a presença de Erison, que está no departamento médico após levar uma pancada no tornozelo contra o Goiás, Luís Castro decidiu substituir o atacante por Saravia. O lateral-direito deve atuar em uma linha mais avançada.

Escalação do Botafogo Foto: Divulgação/Botafogo

Escalação do Botafogo: Gatito Fernández; Daniel Borges, Kanu, Victor Cuesta e Hugo; Luís Oyama, Tchê Tchê e Lucas Fernandes; Saravia, Vinícius Lopes e Victor Sá.

O Botafogo ocupa a 13ª colocação e soma 12 pontos na tabela o Campeonato Brasileiro. A vitória pode deixar o Alvinegro na quinta posição da Série A.