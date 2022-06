Patrick de Paula - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 09/06/2022 16:14

Rio - Contratação mais cara da história do Botafogo, o meia Patrick de Paula vem vivendo nos últimos dias os seu primeiros momentos de cobrança no clube carioca. Oscilando após um bom começo, o jovem, de 22 anos, vem sendo blindado pelo Glorioso, que aposta bastante no seu rendimento para o crescimento da equipe carioca na temporada. As informações são do portal "UOL".

Para tirar o meia do Palmeiras, o Botafogo desembolsou 6 milhões de euros (cerca de R$ 33,8 milhões na cotação atual), por 50% dos direitos econômicos. O alto valor investido também contribui para que o jovem seja mais cobrado que outros reforços pelos torcedores do clube carioca.

A transferência de Patrick para o Glorioso é vista como um recomeço na carreira do jovem. Considerado uma das maiores promessas da base do Palmeiras, o jogador oscilou bastante e perdeu espaço no Verdão. O retorno ao Rio, estado natal do jovem, e a proximidade com os familiares são consideradas estratégias importantes para uma volta por cima na carreira.