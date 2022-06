CEO do Botafogo, Jorge Braga - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 10/06/2022 15:44

Rio - No começo da temporada, o Botafogo negociou com o CFZ a possibilidade de utilizar as instalações do clube para sua equipe profissional. No entanto, as conversas acabaram não evoluindo para um acordo. Em conversa com o Jornal O Dia, Thiago Coimbra, gestor do Centro de Futebol Zico, abordou o ocorrido e deixou as portas abertas para uma possível negociação futura.

"O Botafogo nos tratou muito bem, o Jorge Braga, que é o CEO do Botafogo, nos procurou. Veio ele, o pessoal da comissão técnica, o Mazzuco e foi uma pena não termos fechado. Por detalhes que não aconteceu, mas as portas estão abertas para uma possível negociação", afirmou.

Thiago afirmou que atualmente o local vem sendo utilizado pelo Boavista, que seguirá com suas atividades profissionais no Centro de Treinamentos até o fim do ano. O gestor fez elogios ao momento de estruturação do Glorioso.

"O Botafogo está em um caminho bacana, se reestruturando. É importante. A equipe tem bons valores e acredito que para a próxima temporada irá evoluir e ter mais investimentos", finalizou.