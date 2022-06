Rede Globo - Reprodução

Publicado 10/06/2022 13:15

Próximo de completar 90 anos de idade, sendo 75 deles dedicados ao jornalismo, Léo Batista revelou um pouco da sua relação de "amor e ódio" com o Botafogo. Em entrevista ao programa "Conversa com Bial", da Rede Globo, o jornalista abriu o coração e falou sobre o Botafogo, clube pelo qual é apaixonado.



"Já fui Botafogo doente. Hoje eu estou doente por causa do Botafogo", afirmação arrancou risadas durante a entrevista.

O jornalista esportivo revelou como descobriu que era botafoguense e do "amor à primeira vista".



"Estava no Maracanã. Fui assistir a um jogo com alguns amigos, contra o teu time (Pedro Bial é tricolor), era Fluminense e Botafogo. De repente, o Botafogo começou a jogar melhor, saiu uma jogada bonita e pronto, um golaço do Botafogo. Pulei gritando "Gol!". Depois do lance eu parei e pensei: ué, estou torcendo para o Botafogo? Daquele instante em diante acabou, virei Botafogo", contou.



Dentro de campo, o time do jornalista não vai muito bem. Na noite de quinta-feira (09), o Alvinegro sofreu sua terceira derrota seguida no Brasileirão. A equipe foi goleada por 4 a 0 pelo Palmeiras, em São Paulo. O Botafogo soma quatro jogos sem vitória no campeonato.