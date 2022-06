Matheus Nascimento e sua tradicional comemoração após gol marcado pela Seleção Sub-20 - Pedro Vale/CBF

Publicado 11/06/2022 10:32

Rio - Em meio ao momento turbulento que vem vivendo o Botafogo na temporada, há um jogador aproveitando a oportunidade para se destacar e mostrar sua qualidade. Trata-se de Matheus Nascimento, atacante joia das categorias de base do Glorioso, que disputa o Torneio Internacional do Espírito Santo com a Seleção Brasileira Sub-20.

Matheus foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para participar do quadrangular e vem sendo um dos grandes nomes do time. Nos dois primeiros jogos, o centroavante do Botafogo balançou as redes do Kléber Andrade, em Cariacia, em três oportunidades.

Logo na estreia, contra o Paraguai, Matheus marcou duas vezes, quando empatou e virou a partida vencida pela Seleção por 5 a 2. Na noite da última sexta-feira (10), o atacante fez anotou seu terceiro tento logo aos 31 segundos de partida contra o Equador. O Brasil venceu o confronto por 4 a 1 e irá decidir o título neste domingo, contra o Uruguai.

O Botafogo, por sua vez, vira a chave após a derrota por 4 a 0 para o Palmeiras e já visa o duelo da próxima segunda-feira (13), no Estádio Nilton Santos, com o Avaí. O Alvinegro se aproximou do Z-4 e soma 12 pontos na tabela de classificação do Brasileirão.