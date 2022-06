Renzo Saravia, lateral do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 10/06/2022 16:31

Rio - O lateral-direito Saravia recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Palmeiras, na última quinta-feira, e irá desfalcar o Botafogo no duelo com o Avaí, na segunda-feira (13), no Estádio Nilton Santos, pela 11ª rodada do Brasileirão.

O argentino voltou a ser titular na partida realizada no Allianz Parque e terminou o confronto atuando como ponta-direita. O Alvinegro pouco agrediu o Palmeiras e conheceu seu primeiro vexame da 'Era Textor', sob o comando de Luís Castro, com o placar em 4 a 0 para o clube paulista.

Sem Saravia, Daniel Borges deve ser mantido na lateral direita e o jovem Hugo, que vem pedindo espaço, na esquerda. O Botafogo, com mais uma derrota, despencou para a 15ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos.