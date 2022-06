Botafogo afasta possibilidade de ter Gabriel Pires no elenco - Divulgação/Benfica

Botafogo afasta possibilidade de ter Gabriel Pires no elencoDivulgação/Benfica

Publicado 11/06/2022 12:55

Rio - O Botafogo negou que esteja negociando a contratação do meio-campista Gabriel Pires, do Benfica. O jogador, que atuou pelo Al-Gharafa, do Catar, na última temporada, retornou de empréstimo ao clube de Portugal e, segundo a imprensa europeia, estaria próximo de um acerto com o Glorioso. No entanto, o time carioca descartou a possibilidade. A informação é do jornalista Thiago Franklin, do "Canal do TF".

Na última semana, o jornal português "O Jogo", noticiou que o Botafogo teria apresentado oficialmente uma proposta ao Benfica pelo jogador, e que teria sinalizado com uma quantia de 3 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões).

E, segundo o veículo também português "Record", neste sábado, o meio-campista estaria muito próximo de trocar o Benfica pelo Botafogo por cerca de 5 milhões de euros (R$ 26,2 milhões na cotação atual). A publicação ainda ressaltou que o valor está bem abaixo da quantia que o Benfica gastou para tirá-lo do Leganés, da Espanha, em 2018 (10 milhões de euros, entre compra e comissões para intermediários).

Fora dos planos do Benfica, e aparentemente longe dos caminhos do Botafogo, Gabriel Pires atuou em 31 jogos na temporada passada pelo Al-Gharafa, marcou sete gols e deu oito assistências.