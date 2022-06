Vídeo de Chay repercutiu nas redes - Reprodução / Twitter

Vídeo de Chay repercutiu nas redesReprodução / Twitter

Publicado 12/06/2022 18:50

Rio - O meia-atacante Chay, do Botafogo, virou assunto de debate entre os torcedores do Botafogo nas redes sociais. Um vídeo do jogador numa balada viralizou neste último sábado (11) e dividiu opiniões entre os alvinegros.

Relaxem que a mistura do Ronaldo, Messi e Henry já sabe pra onde vai. pic.twitter.com/tO2DvpaDms — Bastidores do Botafogo (@bastidoresdobfr) June 12, 2022



Chay foi flagrado numa balada, neste último sábado, no Rio de Janeiro. O jogador do Botafogo estava acompanhado de uma mulher e mais um casal de amigos. Na mesa, dois baldes: um com cerveja e outro com vodka. O jogador estava segurando um copo.



Nas redes sociais, o vídeo causou debate entre os torcedores do Botafogo e gerou polêmica. A página "Bastidores do Botafogo" publicou o vídeo criticando o meia-atacante, mas nem todos acompanharam as críticas nos comentários. Chay foi flagrado numa balada, neste último sábado, no Rio de Janeiro. O jogador do Botafogo estava acompanhado de uma mulher e mais um casal de amigos. Na mesa, dois baldes: um com cerveja e outro com vodka. O jogador estava segurando um copo.Nas redes sociais, o vídeo causou debate entre os torcedores do Botafogo e gerou polêmica. A página "Bastidores do Botafogo" publicou o vídeo criticando o meia-atacante, mas nem todos acompanharam as críticas nos comentários.

O Botafogo volta a campo nesta segunda-feira (13), contra o Avaí, às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 11ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro é o 16º colocado, com 12 pontos, enquanto o Leão é o 18º, com 11.

Confira os comentários:

"Ah mano, palhaçada. Se ele está no momento de folga, ninguém tem q ficar regulando o cara nao. O jogo é amanhã? não, então vamos parar c essa p...", disse um alvinegro. Outro concordou. "Ele tá abastecendo pra Jogar bem na segunda!!! Deixa o Cara Viver… Povo Chato!!!!".

No entanto outros discordaram da atitude do alvinegro. "Daqui a pouco aparece pedindo desculpas em sua rede social, duvido nada. Quero ver fazer isso no Corinthians, Jô até pediu pra sair, pq sabe que lá é outra história" e "Otário sou eu que compro ingresso e pago fortuna em cerveja p assistir esses últimos jogos horrorosos. Melhor ir pro pagode mesmo".