Eran ZahaviDivulgação / PSV

Publicado 12/06/2022 12:41

Rio - O futuro do atacante Eran Zahavi segue indefinido. De acordo com informações do portal israelense "Walla", o ex-jogador do PSV irá realizar exames nos joelhos em duas semanas e somente depois disso definir o seu futuro. O veterano, de 34 anos, se submeteu a uma operação há quase um mês.

Zahavi voltou a Israel após curtir férias em Dubai. Segundo o site, esses exames são necessários para contratar um seguro obrigatório que ele precisa ter antes de assinar vínculo com o novo clube. Além do Botafogo, o Maccabi Tel Aviv, de Israel, também está interessado no jogador.

O clima no Botafogo é de otimismo. De acordo com o portal "Lance!", o clube carioca enviou nos últimos dias a minuta do contrato para o israelense assinar e a expectativa é por um desfecho positivo em breve.