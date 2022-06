Victor Cuesta, zagueiro do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 12/06/2022 14:49

Rio - O Botafogo despencou quanto ao seu rendimento nas últimas rodadas do Brasileirão e já se vê em meio a situação desconfortável na tabela de classificação, com 12 pontos na 16ª colocação. A sequência de quatro jogos sem vitórias, sendo três derrotas e uma delas por 4 a 0, para o Palmeiras, escancarou problemas sério a serem resolvidos.

O sistema defensivo do Alvinegro, que tem como base a dupla Kanu e Victor Cuesta, passou de ponto alto da equipe no quesito confiança e pulou para a segunda pior do Campeonato Brasileiro, tendo sido vazada 15 vezes nas 10 primeiras rodadas - a pior defesa da competição é a do Juventude, com 19 gols sofridos.

Muito tem se falado sobre posicionamento e orientações do técnico português Luís Castro, que ainda tenta encontrar um padrão para o time e um "11 ideal" para iniciar os jogos.

Precisando urgentemente virar a chave na temporada, o Botafogo volta a campo nesta segunda-feira (13), às 19h, contra o Avaí, no Estádio Nilton Santos.