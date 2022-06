Erison, artilheiro do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 12/06/2022 17:41

Rio - O atacante Erison participou normalmente da atividade deste domingo, no CT Lonier, e pode reforçar o Botafogo na partida desta segunda-feira (13), contra o Goiás, às 19h, no Nilton Santos, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

Artilheiro do Botafogo neste ano, Erison ficou de fora da partida contra o Palmeiras por conta de dores no tornozelo ocasionadas por uma pancada sofrida no duelo com o Goiás, em dividida com o volante Caio Vinícius.

Para o setor, o técnico Luís Castro não teria outra opção para colocar caso não possa contar com 'El Toro', já que Matheus Nascimento segue com a seleção sub-20.