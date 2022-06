Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 13/06/2022 11:00

Rio - Vivendo um momento ruim dentro do campo, o Botafogo entende que a busca por reforços é importante para que a equipe carioca tenha uma reta final de temporada mais tranquila, após a abertura da janela de transferências. E de acordo com informações do portal "LANCENET", o técnico Luis Castro pediu a contratação de um ponta rápido e driblador. Esse reforço seria considerado prioridade para o clube.

Bruma, que defende o PSV, da Holanda, é o favorito. Porém, a negociação não é considerada simples. Jorge Jesus também deseja o jogador a "ameaça" do Fenerbahçe é real. Além disso, o Glorioso precisa convencer o clube holandês a liberar o atacante.

Outro nome cogitado pela equipe de mercado foi o de Darwin Machís, do Granada-ESP, mas o clube sequer levou à frente qualquer tipo de negociação porque a pedida da equipe espanhola pelo venezuelano de 29 anos ficou acima do que o Glorioso pretende pagar.

O Botafogo já investiu mais de R$ 10 milhões junto ao Al-Jazira-EAU para contratar Victor Sá na primeira janela. Luís Castro, mesmo assim, considera que a posição precisa de mais reforços. Diego Gonçalves e Vinícius Lopes são os outros extremos com características de drible e velocidade no elenco.