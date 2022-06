Philipe Sampaio estreou pelo Botafogo na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, pela semifinal do Cariocão - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 13/06/2022 12:40

Após quase um mês e meio, o Botafogo poderá contar com o zagueiro Philipe Sampaio na partida desta segunda-feira, contra o Avaí, às 20h, no Estádio Nilton Santos. O defensor comemorou o retorno após se recuperar de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito.

"Trabalhei muito nesse período fora. Coloquei na cabeça que iria voltar o mais rápido possível e graças a forte dedicação, ao trabalho de todos do clube, pude me recuperar bem. Me sinto confiante para dar o melhor pela equipe", disse Sampaio.

"Foi muito difícil ficar esse tempo fora. Queria muito estar em campo ajudando a equipe com meus companheiros. Mas hoje o mais importante é que estou bem, me recuperei bem e não vejo a hora de estar em campo batalhando pelo Botafogo", completou.

Primeiro reforço da Era John Textor, Philipe Sampaio não entra em campo desde o dia 1º de maio, contra o Juventude. A tendência é que ele inicie a partida contra o Avaí no banco de reservas.