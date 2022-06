Niko Hämäläinen está de saída do Botafogo após atuar por apenas 17 minutos - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Rio - Niko Hamalainen está de saída do Botafogo. Após atuar por apenas 17 minutos em campo, o Queens Park Rangers solicitou o seu retorno. O lateral-esquerdo finlandês, de 25 anos, está cedido por empréstimo ao Alvinegro, mas já está de malas prontas para voltar à Inglaterra. A informação é do portal "GE".

O contrato do lateral foi registrado até julho, mas com prorrogação para encerrar no final deste ano. Hamalainen estava emprestado pelo Queens Park Rangers, que disputa a segunda divisão da Inglaterra, e o convocou para a preparação da temporada 2022/2023.

O jogador finlandês era uma das apostas de John Textor, que mostrou decepção internamente com a decisão do retorno. Apesar de ter atuado por apenas 17 minutos, o Botafogo planejava dar mais oportunidades para Niko Hamalainen durante a sequência desta temporada.