Luís Castro no treino do BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 13/06/2022 18:28

O Botafogo volta a campo nesta segunda, às 19h, para medir forças com o Avaí, no Nilton Santos. A equipe, que não vence há quatro rodadas, busca se recuperar na tabela diante de um adversário direto. A novidade na escalação fica por conta do retorno do atacante Erison, que se recuperou de um problema físico e desfalcou o time contra o Palmeiras.



Com 12 pontos na tabela, o Glorioso precisa vencer para dar um salto e encerrar a rodada entre os oito primeiros colocados. Caso saia de campo derrotado, a equipe entrará na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Com isso, o Botafogo irá a campo nesta segunda com a seguinte escalação: Gatito Fernández; Daniel Borges, Kanu, Cuesta, Hugo; Luís Oyama, Tchê Tchê e Chay; Vinícius Lopes, Erison, Victor Sá.



Entre os relacionados, Matheus Nascimento está de vcolta depois de atuar pelo Seleção Brasileira Sub-20. Além dele, o zagueiro Philipe Sampaio também está recuperado de lesão e ficará como opção no banco de reservas.