Publicado 13/06/2022 21:45

Rio - Alvo de vaias e de xingamentos, Luís Castro lamentou a derrota do Botafogo por 1 a 0 para o Avaí, no Nilton Santos, na noite desta segunda-feira (13), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o técnico português ressaltou a péssima sequência de tropeços na Série A. Após a queda, o Alvinegro entrou na 17ª colocação, com 12 pontos, dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão.

"Vamos olhar para o futebol como ele é. Nunca nenhuma torcida fica contente com a equipe numa situação dessa. Vejo com normalidade. Não há nenhum torcedor do Botafogo que esteja contente com essa situação. É normal sermos vaiados, ninguém no estádio gostou do nosso resultado. No primeiro tempo o time foi coeso, compacto, criou situações de gol, foi um primeiro tempo aceitável. A partir do resultado adverso, já saberíamos. É normal o que acontece", lamentou Luís Castro.



"Era importante ganharmos, não fizemos e a situação fica ainda mais difícil para nós. Fizemos uma sequência horrível de resultados. Hoje criamos diversas situações de jogo no primeiro tempo e não conseguimos, adotamos uma estratégia um pouco diferente, tentamos ganhar espaço nas costas dele, conseguimos. Criamos quatro possíveis situações de gol, mas o adversário nos desestabilizou com o gol no fim do primeiro tempo e nossa equipe nunca conseguiu mais se encontrar", completou.



"Aumentamos aquilo que são nossas dificuldades no campeonato. Se já estávamos pressionados, aumentamos a pressão sobre os próximos jogos, não há o que esconder. Agora são temos nem 72 horas para um jogo extremamente complicado, é uma situação realmente difícil", concluiu.

Na próxima quinta-feira (16), o Botafogo enfrenta o São Paulo, às 16h, no Nilton Santos, pela 12ª rodada da Série A.