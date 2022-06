Mazzuco e John Textor - Vito Silva / Botafogo

Publicado 13/06/2022 19:50

Rio - Desde a chegada de John Textor, o Botafogo vem sendo um dos clubes que mais se movimenta no mercado da bola. Visando reforçar cada vez mais a sua equipe, o Glorioso estuda uma proposta para contratar o atacante Ferreirinha, que atualmente defende o Grêmio. A informação é do jornalista Marco Souza, do "Zero Hora".

Ferreirinha, do Grêmio, está na mira do Botafogo Reprodução/Instagram Ferreirinha

Aos 24 anos, Ferreirinha é um dos principais destaques da equipe do Grêmio na Série B. O jogador, cria da base do clube, renovou seu contrato no começo deste ano, e pertence ao Tricolor Gaúcho até dezembro de 2024. Sua multa rescisória é de cerca de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 43 milhões, na cotação atual).

O jogador, inclusive, já chegou a entrar no radar de alguns clubes europeus, especialmente em 2020, na melhor temporada de sua carreira. No entanto, as negociações acabaram não evoluindo, e o jogador permaneceu no clube gaúcho para tentar retornar à elite do futebol nacional.

Na atual temporada, no entanto, Ferreirinha não vem tendo tantos minutos. Pela sua equipe, o camisa 10 disputou apenas oito partidas, e não marcou nenhum gol nem deu assistências. Ao todo o jogador jogou 564 minutos no ano, trazendo uma média de 70 minutos por partida.