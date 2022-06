Ingressos para duelo entre Botafogo x São Paulo variam entre R$ 5 e R$ 320 - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 14/06/2022 10:38

Rio - O Botafogo anunciou o início da venda de ingressos para o público geral para a partida contra o São Paulo, na próxima quinta-feira, às 16h, no Estádio Nilton Santos, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os bilhetes poderão ser adquiridos no site oficial do clube e nos postos físicos disponibilizados.

Por outro lado, os sócios-torcedores tiveram a abertura de venda no último sábado (11) e, associados ao plano 'Glorioso' possuem benefício exclusivo, que podem levar um acompanhante. Segundo informações divulgadas pelo Alvinegro, serão comercializados um total de 42 mil ingressos, que terão os valores entre R$ 5 e R$ 320 de acordo com os lugares do Nilton Santos.

SETORES EM FUNCIONAMENTO:



Leste Inferior, Leste Superior, Oeste Inferior, Tribuna de Honra e Camarotes (Botafogo) / Sul (São Paulo)



(Os setores Norte, Oeste Superior A e Oeste Superior B estão, INICIALMENTE, bloqueados e estarão disponíveis de acordo com a demanda)



VALORES DOS INGRESSOS:



SETOR LESTE INFERIOR (ACESSO PELO SETOR LESTE)



Inteira R$60 / Meia R$30



CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check in + 1

Plano Alvinegro – R$ 5,00

Plano Preto – R$ 10,00

Plano Branco – R$ 15,00

Plano BNC – R$ 15,00

Cria e Cria+ - Grátis – Check in



SETOR LESTE SUPERIOR (ACESSO PELO SETOR LESTE)



Inteira R$40 / Meia R$20



CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check in + 1

Plano Alvinegro – R$ 5,00

Plano Preto – R$ 10,00

Plano Branco – R$ 15,00

Plano BNC – R$ 15,00

Cria e Cria+ - Grátis – Check in



SETOR OESTE INFERIOR (ACESSO PELO SETOR OESTE)



Inteira R$80 / Meia R$40



CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check in + 1

Plano Alvinegro – R$ 5,00

Plano Preto – R$ 10,00

Plano Branco – R$ 15,00

Plano BNC – R$ 15,00

Cria e Cria+ - Grátis – Check in



SETOR SUL - VISITANTE (ENTRADA PELO SETOR SUL)



Inteira R$80 / Meia R$40



TRIBUNA DE HONRA



Inteira R$320 / Meia R$200

Plano Glorioso: R$100

Benefícios: Lugar exclusivo, vista privilegiada para o campo e serviço de buffet incluso. (Exceto bebidas alcoólicas)



PONTOS DE VENDA FÍSICA



Estádio Nilton Santos (Bilheteria Norte)

- Terça (14/06): 10h às 17h

- Quarta (15/06): 10h às 17h

- Quinta (16/06): 10h às 16h45



General Severiano

- Terça (14/06): 10h às 17h

- Quarta (15/06): 10h às 17h



Loja Cariocas FC

(Via Park Shopping - Barra da Tijuca)

- Terça (14/06): 12h às 19h

- Quarta (15/06): 12h às 19h



Loja Cariocas FC

(Carioca Shopping - Vila da Penha)

- Terça (14/06): 12h às 19h

- Quarta (15/06): 12h às 19h



Loja Torcedor Carioca

(Rio Office & Mall - Jacarepaguá)

- Terça (14/06): 12h às 19h

- Quarta (15/06): 12h às 19h



GRATUIDADE



Há gratuidade para crianças (menores de 12 anos), idosos (acima de 60) e Portadores de Necessidades Especiais. Para acesso ao Estádio, será necessária a apresentação dos documentos comprobatórios.



Os beneficiários de gratuidade por lei, que estejam de acordo com os requisitos, poderão realizar o resgate da entrada, nos dias de funcionamento no ponto de venda do Estádio Nilton Santos, a partir das 10h até o horário de encerramento. Lembrando que os acessos são limitados e há a possibilidade de esgotamento.



ESTACIONAMENTO



O estacionamento Norte 1, localizado na Rua das Oficinas, abrirá às 13h e com o preço de R$40,00. O valor para sócios é de R$20. Vans pagam R$60. O pagamento deverá ser feito na hora em dinheiro, PIX ou cartão. O fechamento se dará uma hora após o término da partida.



TORCIDA VISITANTE



Informações serão divulgadas em breve.