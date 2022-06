Luís Castro está pressionado com a má fase do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Luís Castro está pressionado com a má fase do BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 14/06/2022 10:37

A animação da torcida do Botafogo com a boa campanha no início do Brasileirão deu lugar à irritação e preocupação. Com quatro derrotas seguidas e cinco rodadas sem vencer, o sonho de assumir a liderança virou pesadelo com a entrada na zona de rebaixamento, e o técnico Luís Castro, muito criticado pela torcida, avisou que neste momento a briga do Glorioso será para se manter na Série A.



"Estamos num momento em que a equipe está mais desacreditada mentalmente. Não vender ilusões é não deixar de fazer análises profundas só pelos resultados. Tenho convicção que a equipe vai continuar na Série A, mas vender a ilusão de que se pode ser campeão, chegar à Libertadores, eu prefiro não vender. Nesse momento lutamos para ficar na Série A", afirmou.



Apesar das dificuldades no início do trabalho, o Botafogo conseguiu vitórias que o colocaram na parte de cima da tabela, aumentando a empolgação da torcida com a chegada da SAF e as muitas contratações. O americano John Textor chegou a dizer que poderia aumentar o investimento em novos jogadores devido à boa campanha. Entretanto, a realidade de um trabalho de reconstrução bateu à porta e a dificuldade do atual momento aumentam a pressão sobre Luís Castro.



Mas o treinador se mostra tranquilo sobre as cobranças e acredita em uma recuperação do time. ""O Botafogo não vai perder sempre, vai chegar o ponto de virada. Está num momento em que mentalmente a equipe desacreditou nela um pouco, assim como esteve naquele período em que acreditou muito nela. Se as coisas começassem mal e tivéssemos melhorado seria melhor, mas aconteceu o contrário. Precisamos que todos deem seu melhor", disse.



O Botafogo volta a campo nesta quinta-feira e precisa vencer o São Paulo no Nilton Santos para deixar a zona de rebaixamento.