Narrador da TV Globo - Galvão Bueno - Foto: Reprodução/TV Globo

Narrador da TV Globo - Galvão BuenoFoto: Reprodução/TV Globo

Publicado 14/06/2022 14:35

Rio - Galvão Bueno mostrou preocupação com a má fase do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Nos últimos quatro jogos da Série A, o Alvinegro não pontuou. Durante o programa "Bem, Amigos!", do Grupo Globo, na última segunda-feira, o narrador pediu cautela para a sequência desta temporada. Além disso, aproveitou para cobrar medidas do empresário norte-americano John Textor, que é o mandatário da SAF do clube carioca.

Galvão Bueno cobra medidas do empresário do John Textor com a má fase do Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo

"O Botafogo começa a preocupar. Todos ficamos felizes aqui com a volta do Botafogo, pela importância do Botafogo, e agora perdeu para o Avaí. Não adianta nada o americano vir aqui e ficar balançando bandeira. Não adianta nada", afirma Galvão Bueno no 'Bem, Amigos!'.



A derrota do Botafogo por 1 a 0 para o Avaí, na última segunda, deixou o Alvinegro na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, ocupando a 17ª colocação, com 12 pontos. Na próxima quinta-feira (16), o time de Luís Castro enfrentará o São Paulo, às 16h, no Nilton Santos, pela 12ª rodada da competição.