CEO do Botafogo, Jorge Braga ficará distante do dia a dia do clube - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 14/06/2022 13:11

O Botafogo confirmou que o CEO, Jorge Braga, está em um hospital em São Paulo, onde mora com a família. Ele precisou ser internado para tratar uma infecção bacteriana.

Devido ao problema de saúde, Braga ficará afastado do clube para cuidar da recuperação e é aguardado em breve para retomar as atividades.



Pela rede social, o vice geral do Botafogo, Vinicius Assumpção, enviou mensagem de boa recuperação ao CEO alvinegro.



"Desejo ao Jorge Braga plena recuperação. Ele pegou uma bactéria e foi internado em SP para tratamento. Tenho certeza que em breve estará conosco. Força, Jorge Braga!", escreveu o dirigente.