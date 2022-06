John Textor, acionista do Botafogo - Vito Silva / Botafogo

Publicado 14/06/2022 12:57

Rio - O Botafogo busca por mais reforços na segunda janela de transferências, que abre no dia 18 de julho, e demonstrou interesse no meia-atacante Ferreirinha , do Grêmio. Segundo o portal "Torcedores.com", as duas diretorias estariam conversando e já haveria um valor estipulado para uma possível negociação.

Ferreirinha, do Grêmio, está na mira do Botafogo Reprodução/Instagram Ferreirinha

De acordo com o site, o Grêmio pediu 5 milhões de euros (26,6 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos de Ferreirinha. Contudo, ainda não há uma proposta oficial. Além disso, a ideia principal da diretoria do time gaúcho é negociar o meia com um clube europeu, mas, até o momento, não houve interessados. Mesmo assim Getafe, da Espanha, Lille, da França, e Porto, de Portugal, estariam observando o jogador.

Aos 24 anos, Ferreirinha foi um dos principais destaques da equipe do Grêmio na temporada de 2020. Cria da base do clube, o jogador renovou seu contrato no começo deste ano, pertence ao Tricolor Gaúcho até dezembro de 2014, e possui multa rescisória girando em torno de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 43 milhões, na cotação atual).

Na atual temporada, porém, Ferreirinha não vem tendo tantos minutos pela equipe gaúcha. O meia disputou apenas oito partidas, não marcou gol nem deu assistência. Ao todo, o jogador atuou em 564 minutos este ano.