Fransérgio - Divulgação

FransérgioDivulgação

Publicado 14/06/2022 12:32

Rio - O Botafogo negocia com o Bordeaux-FRA a contratação do volante Fransérgio, de 31 anos. O jogador é um dos alvos do Glorioso para a próxima janela de transferências, que abre no dia 18 de julho. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

Fransérgio chegou ao Bordeaux na última temporada e tem contrato até 2024. Para contratá-lo, o clube desembolsou cerca de € 4,5 milhões (R$ 27,75 milhões na ocasião) ao Braga-POR, mas acabou rebaixado no Campeonato Francês, terminando na última colocação.

Com a camisa do Bordeaux, Fransérgio disputou 27 partidas. Além do time francês, ele defendeu as cores de Paraná, Internacional, Criciúma, Ceará, Guaratinguetá e Marítimo (POR).