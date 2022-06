John Textor, acionista do Botafogo - Vito Silva / Botafogo

Publicado 14/06/2022 17:04

Bruno Tabata Foto: Divulgação/Sporting Rio - Vendo a necessidade de novas peças para o elenco comandado por Luís Castro, o Botafogo retomou as negociações com o atacante Bruno Tabata, do Sporting, de Portugal. O ponta é solução para caso de o cube não conseguir acerto com Bruma, do PSV, da Holanda. A informação é o site 'GE'.

De acordo com a publicação, o clube português pediu 5 milhões de euros (R$ 26,8 milhões), valor alto dentro do pensamento da diretoria alvinegra. O Glorioso busca alternativas para contar com o jogador, que foi aprovado pelo técnico Luís Castro.

O Botafogo já havia tentado a contratação no início do ano, com um empréstimo tendo opção de compra, mas as conversas não evoluíram. Deco, ex-jogador e empresário de Tabata, foi visto em um restaurante na Zona Sul do Rio ao lado de John Textor e outros membros da diretoria do clube.