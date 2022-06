Fransérgio - Divulgação

FransérgioDivulgação

Publicado 14/06/2022 16:54

Rio - Visando reforçar seu elenco, o Botafogo negocia, no momento, com o Bordeaux, da França, a contratação do volante Fransérgio. Em entrevista ao canal de Sérgio Chorão, na última semana, o jogador comentou sobre a sua carreira, e acabou dando uma pista sobre um futuro acerto com o Alvinegro.

"Teve Athletico-PR, depois Internacional, do Inter fui para o Criciúma, também passei pelo Paraná, Guaratinguetá. Passei também pelo Ceará. Até chegar no Glorioso, né? (risos)", disse Fransérgio.

Com contrato até a metade de 2024, o volante, de 31 anos, pode estar de saída do Bordeaux em breve. Com o rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Francês, o clube será obrigado a reduzir gastos, e a saída do brasileiro não é descartada, especialmente caso receba uma boa proposta.

Fransérgio chegou no Bordeaux em agosto de 2021. De lá pra cá, esteve em campo em 27 oportunidades, não marcou gols e deu apenas uma assistência. O volante tem uma média de apenas 48 minutos por partida.